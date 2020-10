Wall Street réduit ses pertes, mais finit en baisse

Wall Street, qui avait mal démarré la séance jeudi, a réduit considérablement ses pertes pour finir tout de même dans le rouge, toujours paralysée par des inquiétudes sanitaires et politiques.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,07% à 28.494,20 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,47% à 11.713.87 points et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,15% à 3.483,34 points.

La Bourse de New York avait commencé la séance nettement dans le rouge, inquiète de l'impact de la résurgence du Covid-19 en Europe et sans plus grand espoir d'un plan de soutien économique américain avant l'élection présidentielle du 3 novembre.

"En début de séance on a cru qu'on allait avoir une belle journée de baisse mais l'évolution s'est retournée", a expliqué Karl Haeling de LBBW.

"Le marché a le sentiment, que même si en Europe il y a des restrictions" après une accélération des contaminations au Covid-19, "la rhétorique est plus forte que les mesures imposées", a-t-il ajouté.