Le chanteur de The National publie son premier album solo, produit par le légendaire Booker T. Jones. « Serpentine prison » est d’une telle beauté, d’une telle sobriété touchante, qu’on est bien au-delà de nos attentes.

En vingt ans et huit albums, The National s’est imposé comme une des formations rock les plus passionnantes. À bientôt 50 ans, son chanteur à la voix de baryton, Matt Berninger, publie son premier album solo. Il nous a accordé une longue interview.

Il s’agit de votre premier album solo, ce qui ne veut pas dire que vous l’avez fait seul. On y retrouve du beau monde. Était-ce un vieux rêve pour vous de jouer avec ces musiciens ?