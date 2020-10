Wout van Aert se sent prêt pour le Tour des Flandres: «J’espère avoir de bonnes jambes»

Wout van Aert (Jumbo-Visma) se sent prêt à assumer son statut de favori dimanche au Tour des Flandres, qui sera sa dernière course de la saison sur route.

« J’avais de bonnes jambes à Gand-Wevelgem et j’espère que ce sera encore le cas dimanche. Je suis très motivé », a déclaré jeudi dans une visioconférence avec différents médias en vue du Tour des Flandres.

Le vice-champion du monde cite Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe comme ses principaux rivaux dimanche. Le champion du monde français découvrira le Ronde. « Mais il peut tout à fait gagner », dit Wout van Aert. « Il est dans la meilleure équipe pour y arriver et il se débrouille sur tous les terrains, comme il l’a déjà souvent montré. Il sera bien préparé et sera entouré de coureurs expérimentés. Je pense que les QuickStep voudront faire exploser la course assez tôt », ajoute WVA, qui cite aussi Stefan Küng et Mads Pedersen comme outsiders.