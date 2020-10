Rêve d’Eléphant Orchestra Dance dance

Vingt ans d’existence, cinquième album, et c’est toujours le même Rêve d’éléphant Orchestra. Cette machine à donner du rêve, de la joie, du plaisir. Cette musique remarquablement composée, arrangée, jouée, avec intelligence, luxuriance et maîtrise. Une sonorité fraîche, optimiste, ouverte. Rêve d’éléphant, c’est du bonheur en notes et en passion. En sons avec l’ingénieure Christine Verschorren, en images avec Lucas Racasse. Il y a deux nouveaux dans le band ; ils apportent certes une tonalité, un groove différents, mais c’est toujours le même nirvana.