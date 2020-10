Couvre-feu, limitation de la bulle sociale…: quelles sont les mesures envisagées au Comité de concertation?

Sur la Première, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale a annoncé que les liens sociaux seraient plus limités.

Une réunion du Comité de concertation est prévue ce vendredi à 14h. Et elle s’annonce cruciale. À bonnes sources, on nous confirme qu’un couvre-feu est l’une des pistes qui sera évoquée par les politiques ce vendredi. Mais les opinions divergent énormément, sur l’intérêt de la mesure et sur l’horaire de début. 23 heures pourrait être un bon compromis. Il y a moins de débat sur l’heure de fin, à savoir 6 heures du matin.

Invitée sur la matinale de la Première, Christie Morreale (PS), ministre wallonne de la Santé, a reconnu que « la situation était préoccupante ». La ministre a d’ailleurs prononcé le mot « reconfinement » en confirmant que les liens sociaux seraient encore plus limités. L’objectif, lui, reste le même : garder les écoles ouvertes et garantir l’accès aux soins de santé.

Reste à trouver un consensus politique à la table du Comité de concertation ce vendredi après-midi.