Coronavirus: préavis de grève à Bruxelles-Propreté

La CSC Services publics a déposé un préavis de grève pour l’ensemble du personnel de Bruxelles-Propreté, a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué. Le syndicat fustige le fait que les mesures de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ne soient « pas ou seulement partiellement mises en œuvre ».

Après le dépôt en front commun d’un premier préavis au début de la crise, Bruxelles-Propreté avait réagi en annonçant de nouvelles mesures pour assurer la protection de ses agents.

Six mois plus tard, la CSC revient à la charge. « Aujourd’hui, alors que la deuxième vague est là et que le taux d’absentéisme augmente, les consignes fédérales et régionales (télétravail, distribution de masques, distanciation) ne sont toujours pas respectées », s’insurge le syndicat chrétien.