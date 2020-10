Ivanka Trump, future présidente: dystopie ou utopie? Ça dépend…

Que se serait-il passé si ? On a déjà fait le tour des grandes histoires contre-factuelles du siècle dernier, qui évoquent ce qui se serait passé si le Troisième Reich avait gagné la guerre et si l’Est ne s’était pas soumis à l’Ouest en 1990. Aujourd’hui, au XXIe siècle, les grands hommes n’écrivent plus l’histoire au sens propre du terme. Ils composent leur propre histoire à partir de faits alternatifs, de fictions et de fantasmes. Trois semaines avant sa réélection, Donald Trump peut compter sur un écrivain qui a pris le soin de raconter son histoire jusqu’en 2026. Tout comme Trump se l’imagine et la prophétise à ses électeurs.