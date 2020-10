La Bourse de Tokyo termine la semaine en repli

La Bourse de Tokyo a fini vendredi en repli, pénalisée par un nouveau recul de Wall Street la veille, lié au piétinement des discussions sur le plan de relance américain et à des inquiétudes sanitaires grandissantes, mais aussi dans l'attente de résultats d'entreprises.

L'indice vedette Nikkei a cédé 0,41% à 23.410,63 points sur la séance. Sur l'ensemble de la semaine écoulée, il a reculé de 0,9%. L'indice élargi Topix a perdu vendredi 0,86% à 1.617,69 points.

Bien qu'elle ait limité les dégâts, la Bourse de New York avait elle aussi fini jeudi en légère baisse, inquiète de la vive résurgence du coronavirus en Europe et sans plus grand espoir d'un plan de relance américain avant l'élection présidentielle du 3 novembre.

Les investisseurs à Tokyo ont aussi été précautionneux "avant que la saison des résultats trimestriels des entreprises japonaises ne batte son plein", a commenté Mizuho Securities dans une note.

Le yen s'appréciait légèrement face au dollar vers 06h45 GMT, à raison d'un dollar pour 105,27 yens contre 105,45 yens jeudi à 21h00 GMT.

La devise japonaise progressait aussi par rapport à l'euro, lequel valait 123,14 yens contre 123,45 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,1696 dollar, contre 1,1708 dollar jeudi à 21H00 GMT.