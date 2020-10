Coronavirus: «On a un doublement des lits en soins intensifs tous les 11 jours», alerte le Centre de crise

Les indicateurs qui permettent de mesurer l’évolution de l’épidémie du coronavirus en Belgique sont dans le rouge et la tendance ne s’améliore pas. Raison pour laquelle un Comité de concertation est prévu ce vendredi après-midi. Avant cette réunion essentielle, le Centre de crise a fait le point sur la situation sanitaire. « Nous allons vivre une étape importante aujourd’hui, le nouveau gouvernement va nous présenter le baromètre et des mesures plus sévères que celles que nous connaissons », a indiqué Yves Van Laethem. « Sur le plan médical, il est indubitable pour tout le monde que de nouvelles mesures sont nécessaires. Les indicateurs sont et restent dans le rouge. »