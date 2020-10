Natation: Timmers se déboîte l’auriculaire et doit adapter son programme

Pas de chance pour Pieter Timmers. Alors qu’il devait entamer, ce vendredi soir, la dernière compétition de sa carrière à Budapest, sur le circuit professionnel de l’International Swimming League (ISL), il a dû revoir en urgence son programme après s’être luxé le petit doigt lors d’une chute au bord de la piscine, jeudi soir.

« Les sandales étant interdites en raison des mesures sanitaires, Pieter a glissé sur une zone humide et son auriculaire s’est déboîté lors de sa chute », explique son épouse, Elle. « Ses ligaments se sont distendus et il n’a plus pu nager. Ce vendredi (pour la première journée de l’ISL qu’il dispute sous les couleurs des New York Breakers, NDLR), il renoncera du coup au 50 m libre. En revanche, il sera contraint de nager les deux relais (4 x 100 m libre et 4 nages) pour que son équipe ne perde pas trop de précieuses secondes… »