Vincent Kompany avant Anderlecht-OHL: «Dès que j’ai un onze en tête, il se passe quelque chose»

Entre le Covid, la fin du mercato et le break international, pas simple pour Vincent Kompany de voir très clair sur les joueurs qu’il aura à sa disposition pour la rencontre face à Louvain dimanche. « Chaque fois que j’ai un onze de base en tête, il se passe quelque chose, indique le T1 du RSCA. Je vais utiliser les 48 dernières heures avant la rencontre pour décider de mon noyau et de mon onze de base. Ce qui est sûr, c’est que Cobbaut et Trebel sont toujours blessés, qu’Arnstad est touché à la tête, Sambi Lokonga suspendu et que Mukairu n’est pas encore disponible. Sans oublier les tests Covid qui ont été effectués jeudi et dont on attend encore les résultats. »