Le texte inspirant de Luc Dardenne

Le philosophe français Levinas nourrit depuis 1980 les réflexions de Luc Dardenne sur le monde et sur l’homme. Pour notre interview, il a apporté Difficile liberté : essais sur le judaïsme, dont il a sélectionné un extrait.

« Non pas que les pauvres dussent subsister pour que les riches aient la joie messianique de les nourrir. Il faut penser d’une façon plus radicale : autrui est toujours le pauvre, la pauvreté le définit en tant qu’autrui, et la relation avec autrui restera toujours offrande et don, jamais approche “les mains vides”. La vie spirituelle est essentiellement vie morale et son lieu de prédilection est l’économique. »