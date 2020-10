Une Amérique latine plus à droite, instable, autoritaire mais aussi plus rebelle

ENTRETIEN

Quand on observe l’Amérique latine actuellement, bien après cette période (à partir du milieu des années 2000) où la gauche dirigeait la plupart des pays qui la composent, on constate une dominante très différente, plus à droite, mais aussi politiquement plus fragmentée. A la veille du début d’un nouveau cycle électoral, Thomas Posado, docteur en Sciences politiques à Paris 8 et chercheur associé au Crespa-CSU décode pour nous cette configuration particulière.

Après la vague rose, assiste-t-on à une vague conservatrice ?