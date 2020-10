Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Philippe et Delphine

Nous sommes pour la paix des familles, alors bravo pour cette image ! Mais décryptons. La distanciation sociale est respectée, les bisous sont pour plus tard. L’ambiance est cool : elle avec les mains en poche, lui en veste et chemise sport. Le décor est sobre, mais les bibelots ne viennent pas de chez Ikea, c’est sûr. Une question nous hante : qui a pris la photo ? Mathilde ? Papa ? Ceci ne nous regarde plus.

Eliane Tillieux