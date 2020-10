Covid – «La vie devant toi, jour 83»: la transparence

Hier, il s’est passé un truc incroyable.

On a croisé un masque de protection faciale transparent. Pas une visière, un vrai masque pour la moitié du visage, avec des élastiques aux oreilles, de ceux qu’on nomme « inclusifs » et dont l’Aviq, l’Agence wallonne pour une vie de qualité, a commandé 10.000 exemplaires à destination des personnes sourdes et malentendantes.

C’est chouette, non ? Eh bien non. C’est pas chouette. C’est pas du jeu. Les masques transparents, c’est de la triche. On ne peut même plus s’amuser. Sous celui-là, il y avait une dame, une dame qui livrait la clé de l’énigme avant qu’on ait lu le mode d’emploi, qui révélait la fin de l’intrigue avant le premier chapitre. Une sale tricheuse qui souriait de toutes ses dents en nous gâchant tout le plaisir.