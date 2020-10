Les brèves des Livres du Soir

Audiolivre

La carte et le territoire ***

Michel Houellebecq

Ce roman, qui a raflé le Goncourt en 2010, est drôle, caustique et désespéré. Mais l’écrivain sourit ici de sa désespérance, elle lui est source de moquerie, de sourire et donc, peut-être, de ressourcement. Il se met en scène et se moque de lui-même. Et surtout il critique férocement l’art contemporain. Le comédien Philippe Duclos, qu’on voit toujours avec plaisir sur les écrans de télé, le lit avec un détachement assez houellebecquien.

Lu par Philippe Duclos, Gallimard Ecoutez Lire, 1 CD, 10 h, 22,99 €

