Mathieu van der Poel avant le Tour des Flandres: «La course la plus importante de ma saison sur route»

Avec Wout van Aert, Mathieu van der Poel occupe le rang de grand favori du 104e Tour des Flandres cycliste ce dimanche. Une semaine plus tôt, les deux champions avaient laissé échapper la victoire à Gand-Wevelgem. Wout van Aert avait reproché au champion néerlandais de trop rouler dans sa roue. Les autres favoris espèrent profiter de nouveau de la rivalité entre les deux rois des labourés, s’il devait y en avoir encore une.

« Dans la Flèche Brabançonne et à Gand-Wevelgem, j’ai atteint un bon niveau. C’était peut-être un peu moins le cas dans cette dernière course, mais j’ai finalement pu m’améliorer lors des moments cruciaux de la course. Avec la suppression de Paris-Roubaix, le Tour des Flandres est la course la plus importante de ma saison sur route. Je ne travaille pas constamment sur le fait que c’est la dernière chance d’attraper un gros poisson. En outre, je me concentre toujours sur les grands objectifs », a déclaré Mathieu van der Poel.