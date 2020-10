Julien Dufresne-Lamy se met à la place de Charlie, 15 ans, qui attend l’opération qui fera de son père une Alice. Séisme certes, mais aussi amour, respect et tolérance.

entretien

Julien Dufresne-Lamy, 33 ans, avait publié en 2019 un beau roman, Jolis jolis monstres (Belfond), qui était une ode à la différence à travers les portraits de drag-queens, qu’il nous présentait pleines de failles mais aussi de charisme et de ténacité. Un an plus tard, avec Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, il poursuit sa réhabilitation des transsexuels, qu’on considère trop souvent comme des marginaux.