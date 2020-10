Tour des Flandres: Greg Van Avermaet doit déclarer forfait après sa chute à Liège-Bastogne-Liège

Greg Van Avermaet ne sera pas présent au départ du Tour des Flandres dimanche. Son équipe CCC l’a confirmé vendredi. Le champion olympique n’a pas encore complètement récupéré de sa lourde chute à Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre.

Le Waeslandien de 35 ans s’est cassé trois côtes au moment de la chute, a souffert d’un léger pneumothorax et d’une petite fracture de la vertèbre et s’est déchiré des ligaments de l’épaule. En principe, un coureur avec de telles blessures est sur le côté pendant des semaines, mais le « Ronde » est la course préférée de Van Avermaet et il a tout fait pour pouvoir y prendre part. Van Avermaet est déjà monté trois fois sur le podium, mais jamais sur la plus haute marche.