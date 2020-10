Le Roi Albert II se dit «très heureux» de la rencontre entre Philippe et Delphine

Le roi Albert II a réagi ce vendredi après-midi à la rencontre qui a eu lieu entre le roi Philippe et la princesse Delphine de Saxe Cobourg.

« Je me rallie sans réserve au communiqué que le Roi et la Princesse Delphine viennent de publier et je me joins à l’esprit de ce message », a indiqué vendredi le roi Albert II par communiqué, au lendemain de l’annonce de la rencontre entre son fils, le roi Philippe, et sa fille, la princesse Delphine.

« Mon épouse et moi-même sommes très heureux de ce qui a été réalisé à l’initiative du Roi, prémices de jours meilleurs pour tous et en particulier pour Delphine », poursuit le communiqué de l’ancien souverain.