Boris Johnson ne clôt pas les négociations sur le Brexit

Alors que les Britanniques n’ont pas pu obtenir les concessions escomptées lors du Conseil européen sur le Brexit, Boris Johnson n’a pas mis fin aux négociations, comme il l’avait laissé entendre. Il a néanmoins prévenu son pays qu’un accord paraissait de moins en moins possible et qu’il fallait s’y préparer

Après avoir imposé une date butoir au 15 octobre pour trouver un nouvel accord commercial avec l’Europe, Boris Johnson se devait d’expliquer aux Européens comme aux Britanniques où se situait le Royaume-Uni en termes de négociations. C’est par le biais d’un message télévisé qu’il a donné sa réponse et la fermeté dont il avait fait preuve en septembre n’était plus à l’ordre du jour. Sans dire s’il se retirait des négociations, il a néanmoins prévenu les Britanniques qu’il n’obtiendrait pas ce qu’il souhaitait : un accord similaire à celui qui régule les relations entre le Canada et l’Union européenne. Et alors que Boris Johnson avait passé un an ou presque à affirmer qu’une sortie sans deal ne serait pas un problème, son enthousiasme semblait limité. Il faut dire que le Premier ministre britannique avait d’autres préoccupations en tête.