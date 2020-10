Une vie à l’ombre d’un roi

En 1617, Nicolas Renouard publiait une traduction des Métamorphoses d’Ovide. Il fut aussi historiographe de Louis XIII et est cité, à ce titre, par Delhaye qu’Abderrahmane Eljarib avait eu comme professeur. Les circonstances s’y prêtent : le dernier cité a été nommé au Maroc, en 1968, historiographe du Royaume, et est curieux de connaître ce que furent, en France, ses prédécesseurs. Le détour n’est pas inutile pour signaler combien L’historiographe du Royaume, le roman de Maël Renouard (descendant de Nicolas ?) est empli de sinuosités. Leur pertinence s’accroît au fur et à mesure que se déroule un texte écrit dans une langue au classicisme revendiqué, ce qui convient, semble-t-il, à une noble fonction.