Les poches des Livres du Soir

La saison des fleurs de flamme ***

Abubakar Adam Ibrahim

Décidément, la littérature nigériane est au zénith. Ici, un premier roman rarissime car pensé en haoussa – la langue du nord – filtré par l’anglais puis le français. Le style s’en ressent. Mais quels personnages, quel scénario ! Binta, veuve musulmane quinquagénaire et grand-mère, tombe en extase maternelle et sexuelle pour Reza, le voyou de 25 ans venu la cambrioler. Religieusement, socialement, moralement, cet amour est un incendie, un double Œdipe qui se révèle, et ce roman, Nigeria Prize Literature 2016, un voyage documenté dans les quartiers déshérités de la capitale, Abuja.

Traduit de l’anglais (Nigeria) par Marc Amfreville, Folio, 430 p., 9,1 €

Dégels ***

Julia Phillips