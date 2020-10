Arts plastiques: comment vivre de son art?

Les plasticiens peuvent-ils rêver d’un système juste et équilibré de rémunération ? L’administration et le cabinet Linard y réfléchissent.

Comment permettre aux artistes plasticiens de vivre décemment de leur art ? Comment les rémunérer lors de leurs participations à des expositions, qu’elles soient individuelles ou en groupe ? Peut-on rêver à un barème, à la mise sur pied d’un « droit de monstration », imaginer un élargissement et une hausse du « droit de suite » ? Tels étaient quelques-uns des thèmes d’une journée d’échanges organisée ce 12 octobre par la direction des Arts plastiques contemporains, et qui rassemblait des artistes plasticiens, des institutions de toutes tailles – musées et centres d’arts –, l’administration bien entendu et une représentation du cabinet de la ministre de la Culture.