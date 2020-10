Horeca: fermeture des cafés et restaurants durant 4 semaines

Des mesures supplémentaires sont nécessaires » en vue de limiter la propagation du coronavirus, a affirmé jeudi à la Chambre le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld). Un comité de concertation qui réunit le fédéral et les entités fédérées se réunissaient ce vendredi après-midi au Palais d’Egmont pour prendre de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

D’après les informations de plusieurs quotidiens, la fermeture ou non de l’horeca a cristallisé les tensions. Suite à ces discussions, une décision difficile est tombée. Durant quatre semaines, et ce à partir de lundi, l’Horeca (cafés et restaurants) devra fermer. Une évaluation du dispositif aura lieu après 15 jours.

Des mesures compensatoires sont prévues. Le droit passerelle sera doublé pour les personnes contraintes de fermer suite aux nouvelles mesures.