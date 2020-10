«Un Royaume» en apesanteur pour les rêveurs

Au milieu du plateau, où l’on distingue un bric-à-brac d’objets les plus divers, le rire d’une gamine éclate sur un écran blanc. C’est l’été, quelque part dans le Sud sans doute. Lucie et sa fille sont en vacances. Tandis que la petite s’amuse, Lucie rêve, parle avec les femmes plus âgées qui l’entourent. Elle est comédienne et se voit bien galoper à cheval, revêtue d’une armure, armée d’une épée… C’est d’ailleurs ce qu’elle fait à présent, arpentant une sorte de lande déserte. Il lui a suffi de fermer les yeux pour que son rêve prenne forme. Mais dans les rêves, tout peut arriver et Lucie, fatiguée, s’endort et laisse échapper son cheval. Partant à sa recherche, elle va croiser Hélène et Judith, deux autres chevaleresses qui ont aussi égaré leur monture. Et les voici qui partent par monts et par vaux, toujours en armure. Elles jouent de la flûte, inventent une petite danse à trois, s’entraînent à éclater des pommes de pin à l’épée, s’amusent comme des gamines et parlent comme des jeunes femmes d’aujourd’hui…