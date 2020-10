Bars et restaurants fermés durant un mois: «Nous sommes sacrifiés sur l’autel de la santé», selon Horeca Wallonie

Le président de la Fédération Horeca Wallonie se dit choqué par la fermeture de tous les restos et les bars pour un mois à dater de lundi. Il envisage déjà une action en référé.

Contacté par Le Soir, avant la conférence de presse du Comité de concertation, Thierry Neyens, président de la Fédération Horeca Wallonie réagit à chaud à l’annonce de la fermeture de l’ensemble des restos et des cafés belges pour une durée d’un mois, à dater de lundi. « C’est une déception totale par rapport aux efforts consentis par l’horeca, conformément à son protocole sanitaire, même s’il y a des exploitants cow-boys et un manque de civisme de certains clients. Ici, on punit tout un secteur pour quelques mauvais élèves ».