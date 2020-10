Liège tire la sonnette d’alarme. Dans deux ou trois jours, les hôpitaux seront saturés. Or, il n’y a guère de soupape de sécurité.

C’est une communication collective et alarmiste que les hôpitaux de la province de Liège ont envoyée en début de soirée. Ils annoncent un « dépassement progressif et inéluctable de leurs capacités de prise en charge de patients dans les différents hôpitaux. La situation sur la province devient en effet problématique, non seulement en termes d’accueil des patients atteints du Covid, dont le nombre ne cesse d’augmenter, mais également de la prise en charge des autres patients ».