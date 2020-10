Kompany plaide pour une D1B avec les espoirs

Au détour d’une question sur la première de Kristian Arnstad à Bruges, Vincent Kompany en a profité pour plaider en faveur de la mise en place d’une D1B avec des équipes U21 de D1A. « Bruges a la chance de pouvoir le faire cette saison », estime Kompany. « J’espère que cela permettra à d’autres équipes de pouvoir s’insérer dans ce championnat dans le futur. C’est crucial pour l’avenir du football belge. Les jeunes doivent être confrontés à des hommes. La D1B est l’environnement idéal pour eux. Actuellement et parce que la situation particulière nous y oblige, Anderlecht prend tous les risques en incorporant les jeunes à son équipe première. Mais d’autres clubs de D1A ne le font pas parce qu’il n’y a pas de compétition tremplin que la D1B pourrait symboliser. » Et Kompany d’ajouter un argument intéressant sur le sujet. « Un joueur progresse davantage quand les conséquences d’une erreur sont grandes », avance le T1 du RSCA. « Une erreur en Coupe du monde est bien plus marquante que dans un championnat U21.