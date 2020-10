Coronavirus: de nouvelles mesures à la hauteur de l'inquiétude

L’Horeca devra fermer pendant un mois et les contacts rapprochés sont limités à une personne en dehors du foyer. Les écoles restent ouvertes, de même que le monde du sport et de la culture. Des mesures strictes à la hauteur de la situation : les hôpitaux frôlent la saturation.

L’heure est grave. « Le nombre de contaminations et d’hospitalisations n’arrête pas d’augmenter de manière significative. Les médecins et les hôpitaux sont sous pression », a entamé le Premier ministre Alexander De Croo lors de son allocution. « Nous avons une mission : faire baisser les chiffres. » Or, les semaines qui viennent vont être « difficiles », a-t-il prévenu.

Les mesures, draconiennes, annoncées ce vendredi sont les plus sévères qui ont été prises depuis le confinement, en mars. « En mars/avril, nous avons tous démontré ce dont nous sommes capables : nous sommes en mesure d’infléchir la courbe et nous avons fait baisser les chiffres. Je suis convaincu que ce que nous avons réussi en mars avril nous y arriverons », a dit le Premier ministre.