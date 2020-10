Coronavirus - La fermeture de l'horeca incompréhensible aux yeux de Comeos

La mesure "drastique" et "disproportionnée" du gouvernement de fermer complètement l'horeca durant un mois est incompréhensible, aux yeux de Comeos, la fédération du commerce et des services, et représentante des chaînes de restaurants. "C'est une mesure aveugle qui va tuer un secteur qui saigne déjà et qui va coûter des milliers d'emplois", prédit-elle.