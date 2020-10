Coronavirus - "Drame social", "génocide", le secteur horeca réagit avec incompréhension

"Drame social", "génocide", "irrespect". Le secteur horeca n'avait pas de mots assez durs vendredi soir pour décrire la décision du comité de concertation de fermer durant un mois tous les cafés et restaurants du pays pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Les différentes fédérations disent ne pas comprendre sur quelle base scientifique s'appuie cette décision et rappellent les nombreux efforts accomplis ces derniers mois.

"Déception, tristesse, incompréhension, irrespect." Voilà les premiers mots qui venaient à l'esprit de Thierry Neyens, président de la Fédération Horeca Wallonie, au moment de commenter la décision des autorités. "On a fait énormément d'efforts après trois mois de fermeture et quatre mois à respecter scrupuleusement les règles et protocoles. On ne comprend pas sur quelle base chiffrée on s'est appuyé pour nous sacrifier à la place d'autres secteurs", tonne-t-il.

Le président de la Fédération Horeca Wallonie a l'impression que tout un secteur a été puni pour quelques mauvais élèves isolés. "C'est une mesure disproportionnée pour un secteur fragile", lance-t-il.

Le nombre de faillites sera considérable et l'offre de restaurants ne sera plus la même demain, prédit-il. "Le secteur va pleurer toute la nuit. Le moral est à plat", dit-il, déplorant "un coup de trop".

Thierry Neyens n'exclut pas des démarches juridiques à l'encontre de la décision des autorités. "Il n'est pas uniquement question d'enjeux financiers ici", insiste-t-il.