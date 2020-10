Sporting de Charleroi: une puissance offensive de feu

Jamais, dans le passé récent, le Sporting de Charleroi n’a disposé d’une telle puissance offensive. Certes, des joueurs comme Jérémy Perbet, Kaveh Rezaei lors de ses premiers passages, David Pollet et évidemment Victor Osimhen ont permis à Charleroi d’avoir des attaquants redoutables. Toutefois, jamais ils n’ont été aussi nombreux. Sans oublier les possibilités en soutien et sur les flancs offensifs. L’ambition carolo se déclinera à l’offensive.

Le Sporting de Charleroi l’a montré à plusieurs reprises – et ce ne sont pas les deux buts encaissés à la fois contre le Standard et Poznan qui changent la donne –, il dispose d’une organisation défensive quasiment sans faille. Et celle-ci devra perdurer si le matricule 22 veut continuer à toucher les sommets d’un classement qu’il ne s’attendait pas à dominer au moment de se déplacer à Genk après la deuxième trêve internationale de la saison. Toutefois, le dernier mercato l’a montré, le club nourrit aussi des ambitions sur le plan offensif. En recrutant Saido Berahino et Lukasz Teodorczyk pour compenser les départs de Frank Tsadjout et Adama Niane, le club sambrien a frappé fort. Et ce, même s’il faudra encore du temps avant que « Teo » ne vienne chatouiller les défenseurs adverses.

1 Une telle puissance offensive, du jamais vu dans l’histoire récente