Steven Defour de retour à Malines: «Je l’avais promis à mon père»

Après avoir écumé les terrains de Jupiler Pro League avec Genk, le Standard, Anderlecht et l’Antwerp, Steven Defour effectue son grand retour à Malines. Dans le club qui le fait vibrer depuis sa plus tendre enfance.

Steven Defour à Malines, ou le retour du fils prodigue. Considéré comme un des joyaux de l’académie du KaVé au début du siècle, l’ancien milieu de terrain nourrissait ce rêve depuis l’entame de sa carrière professionnelle. Si l’ancien Diable rouge a déjà évolué « derrière les casernes » avec ses anciennes équipes (Genk, Standard, Anderlecht, Antwerp), il va fouler pour la première fois la pelouse malinoise avec les Sang et Or. Et surtout tenter de porter haut ce blason qu’il chérit, quasiment autant que ses proches.