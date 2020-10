Tour des Flandres: Alaphilippe veut finir en beauté

Dans cette saison inédite à plus d’un titre, on a aimé l’inédit, précisément, et la présence de Julian Alaphilippe, 60 kilos tout mouillé au départ d’Anvers, renforce cette curiosité. « Je n’ai vu le Ronde qu’à la télévision, j’en retiens surtout des images de liesse, avec le public, ce qui ne sera malheureusement pas le cas, disait-il vendredi. J’ai découvert le parcours à l’entraînement. Je ne connais forcément pas la clef stratégique de cette épreuve mais j’imagine que tout se jouera dans l’enchaînement Quaremont-Paterberg, deux bosses qui me plaisent plutôt. »