Wouter Vandenhaute, président du Sporting d’Anderlecht: «Il est temps de mettre nos frustrations de côté»

Wouter Vandenhaute sort du bois pour tenter de mettre les actionnaires d’accord et pour essayer de calmer les supporters. Le président du RSCA défend aussi Kompany, qui n’investira finalement pas dans le club.

En homme de médias, Wouter Vandenhaute (58 ans) savait très bien ce qu’il faisait en s’ouvrant à l’ensemble de la presse belge tout au long de la semaine. Préférant l’ombre à la lumière depuis qu’il a enfilé le costume de président du RSCA, au printemps dernier, il se devait de sortir du bois pour répondre à l’attaque publique de l’administrateur démissionnaire Johan Beerlandt. Le patron de Besix, qui était aussi candidat au rachat d’Anderlecht fin 2017, au même titre que… Vandenhaute, a étalé au grand jour les vives tensions opposant le clan Coucke aux actionnaires minoritaires. Nouvelle gestion dictatoriale et politique du fait accompli ? Wouter Vandenhaute s’en défend et prône l’union sacrée pour débloquer une situation freinant la reconstruction d’un club financièrement aux abois. Son message aura-t-il l’effet escompté et entraînera-t-il du même coup les supporters de son côté ?