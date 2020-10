L’avis du psychologue sur les mesures: «Le message est de maintenir un lien social»

La prise en compte de la santé mentale qui est aussi liée à la sociabilité et à la vie affective n’est cette fois plus en reste. « Malgré les chiffres alarmants de l’épidémie, nous ne sommes pas dans la radicalité du printemps et le ministre de la Santé a bien insisté là-dessus en disant que le gouvernement ne voulait pas laisser les gens seuls », se félicite le psychologue des émotions Olivier Luminet (UCLouvain). « Le message est bien de maintenir la convivialité, avec quelques amis, dans les lieux de culture ou même sur les marchés. Si je comprends que les cafés ne permettent pas de maîtriser toujours la situation, je suis par contre surpris qu’on ferme les restaurants parce que des tables réduites sont possibles et encadrées. »