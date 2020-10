Van Aert - Van der Poel : duel final au Tour des Flandres

Depuis la relance de la saison, le premier août, Wout van Aert affiche une condition étincelante. De quoi lui permettre de récolter lumière et succès comme une moissonneuse dans un champ de blé tant le Belge a brillé partout où il s’est aligné. Il débarque sur le Ronde gonflé par ce qui s’apparente, même si comparaison n’est jamais raison, au plus beau palmarès de cette année chamboulée. Strade Bianche, Milan-Sanremo, deux étapes sur le Tour, deux médailles d’argent à Imola pour ne relever que les lignes les plus dorées de quelques mois où Wout van Aert n’aura jamais défailli. « Les jambes étaient bonnes à Gand-Wevelgem dimanche dernier, et j’espère que ce sera encore le cas cette fois… Je suis très motivé », glisse-t-il, telle une évidence, revenant logiquement sur la « classique des aviateurs » où la rivalité qu’il entretient depuis ses balbutiements en cyclocross avec Mathieu van der Poel a atteint une intensité jusqu’alors inhabituelle sur la route.