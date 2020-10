Débat «Le Soir»- Carta Academica: «On a les moyens de nouvelles politiques»

Vendredi soir, alors que les membres du Comité de concertation annonçaient de nouvelles mesures pour infléchir la courbe des contaminations dues au coronavirus, Le Soir et Carta Academica (collectif d’académiques « engagés », dont on peut lire une chronique chaque samedi sur notre site) menaient, en direct de la rédaction, un débat autour de cette question abyssale : « Et maintenant, on fait quoi ? »

Autour de Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef du Soir, quatre experts : Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Isabelle Ferreras, sociologue, professeur à l’UCLouvain, Nicolas Van Nuffel, directeur du plaidoyer au CNCD-11.11.11, et, Paul De Grauwe, professeur à la London School of Economics.