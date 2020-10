Le sacre des frères Dardenne au festival Lumière à Lyon

Avec les Dardenne, on vivait la dernière soirée festive avant des semaines de couvre-feu. Quel beau et puissant symbole que de rendre hommage à deux frères cinéastes dans la ville des frères Lumière. Vendredi soir, c’est sur « la valse à mille temps », de Jacques Brel, Luc et Jean-Pierre Dardenne ont été accueillis dans l’Amphithéâtre du Centre de Congrès qui, pour des raisons sanitaires liées au Covid-19, ne pouvait accueillir que mille personnes contre trois milles habituellement. Cela n’a pas empêché le public présent de faire une ovation aux frères. Dans l’après-midi, ils avaient partagé leur amour du cinéma, avec les spectateurs, racontant leur façon très concrète de faire un film et expliquant que leurs obsessions principales sont que leurs personnages ne deviennent jamais des figures mais gardent leur singularité, et d’être sans cesse « dans le cul des choses » comme le disait Pialat.