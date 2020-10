Un seul contact rapproché, couvre-feu, télétravail, horeca fermé: l’automne sera confiné

Les chiffres sont mauvais : plus de 2.000 personnes hospitalisées, un record de plus de 10.000 contaminations en une journée. Le gouvernement a pris des mesures « sévères » pour tenter de stopper la propagation du coronavirus.

Rangez les chaufferettes, l’automne sera confiné. Les autorités belges ont pris des décisions « sévères » vendredi pour contrer la propagation du covid en Belgique. Avec des chiffres qui font ou, en tout cas, devraient faire très peur : 2.000 hospitalisés, plusieurs centaines en soins intensifs et 35 morts rien que sur la journée de jeudi. Des hôpitaux sur le point de déborder à Liège aussi. « Ce sont des tendances qui augmentent plus vite qu’en mars et avril », a insisté le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), lors de la conférence de presse qui faisait suite au comité de concertation. « Et on va être contraint de continuer à annoncer des mauvaises nouvelles dans les prochains jours… »