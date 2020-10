L’édition 2020 du Tour des Flandres se tiendra ce dimanche et reliera Anvers à Audenarde. Dans l’histoire de la course, 69 Belges ont décroché la victoire en 100 courses. Tom Boonen, avec ses trois victoires (2005, 2006 et 2012), fait partie des coureurs les plus titrés. Philippe Gilbert, avec son sacre en 2017, fait également partie des Belges qui se sont imposés sur le Ronde.