Le Grand Oral de Céline Nieuwenhuis: «Une partie de la population sait à peine qu’il y a un virus»

Céline Nieuwenhuys, Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux et ex membre du GESS, était l’invitée du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 17 octobre 2020 à 9h10 sur La Première. Elle revient sur la crise sociale qui s’aggrave avec la crise sanitaire et sur son rôle dans le GEES au printemps.

La deuxième vague redoutée depuis des mois est bien là, malgré les mesures et les consignes de sécurité, notamment parce qu’une partie de la population ne les a pas respectées, d’après plusieurs experts, qui déplorent ne pas avoir réussi à convaincre de la gravité de la situation. « Je pense qu’une grande partie des Belges ne suit pas l’actualité, ne suit pas les discours des autorités, n’entend pas ce qu’il y a à faire, et a donc des difficultés à être informée. On a encore entendu l’UZ Brussel parler d’un bon nombre de personnes qui viennent à l’hôpital et qui n’ont aucune idée de ce qu’est le Covid et de ce qu’il faut faire », témoigne Céline Nieuwenhuis. Des personnes qui savent à peine qu’il y a un problème de virus, qu’il est important de se laver les mains, de garder des distances avec les gens. Alors l’hôpital bruxellois a réagi : « Très vite, il a rassemblé des jeunes du quartier dans l’hôpital pour voir avec eux comment il faut communiquer directement avec les gens, en allant les chercher chez eux.