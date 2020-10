Tournoi d’Anvers: Goffin pourra jouer jeudi et la jauge de 1.500 fans par jour est maintenue

Les bonnes nouvelles sont là pour le tournoi d’Anvers puisque, ce samedi après-midi, Dick Norman, le directeur du tournoi a confirmé que David Goffin, nº1 belge et tête de série nº1 du tournoi, pourra jouer. « Ceci, même si son test COVID-19 est positif ou négatif, car désormais, avec plus d’une semaine de quarantaine derrière lui, il n’est plus contagieux et ce sera confirmé par notre équipe médicale. David a marqué son désir de vouloir jouer et a demandé de pouvoir faire son entrée dès jeudi (NDLR : il est bye au premier tour). »