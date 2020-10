Les Rangers préparent leur déplacement au Standard par une victoire dans l’Old Firm contre le Celtic

Futurs adversaires du Standard jeudi lors de la première journée de la phase de groupes de l’Europa League, les Rangers se sont imposés sur la pelouse du Celtic (0-2) dans le mythique Old Firm, derby de Glasgow, lors de la 11e journée de la Premiership écossaise.

C’est la deuxième fois de suite que les Rangers s’imposent sur la pelouse du Celtic Park. Fin décembre 2019, l’équipe de Steven Gerrard avait mis un terme à plus de neuf ans sans victoire à l’extérieur. C’est aussi la première fois depuis 2009 que les ’Teddy Bears’ remportent deux Old Firm de rang.

Le défenseur Connor Goldson a inscrit un doublé (9e, 54e). Dans un match disputé à huis clos, l’Anglais a ouvert la marque d’une tête sur coup franc avant de sceller la victoire de son équipe, dominatrice, dès le début de la seconde période.

Au classement, les Rangers sont en tête et comptent cinq points et un match de plus que leur adversaire du jour.

Les troupes de Steven Gerrard sont désormais tournés vers l’Europa League. Le club écossais a choisi de ne pas s’entraîner sur la pelouse de Sclessin mercredi, veille de son entrée en lice contre le Standard (18h55).