Bundesliga: le Borussia Dortmund s’impose de justesse à Hoffenheim (0-1, vidéo)

Les Borussen, avec Witsel et Meunier au coup d’envoi, ont pu compter sur les remplaçants Haaland et Reus pour débloquer la rencontre.

Le Borussia Dortmund s’est imposé sur le plus petit score à Hoffenheim (0-1) samedi lors de la 4e journée de Bundesliga. Axel Witsel a joué toute la rencontre alors que Thomas Meunier, auteur d’une tête sur la transversale dans le premier acte, a été remplacé à la 75e. Blessé, Thorgan Hazard n’était pas sur la feuille.

Après une première mi-temps stérile en but, le BVB a dû attendre le dernier quart d’heure pour débloquer le marquoir. Erling Haaland, bien lancé dans la profondeur, a servi Marco Reus sur un plateau d’argent (0-1, 76e). Malgré de nouvelles occasions dans les dernières minutes, les Borussen n’ont pas pu inscrire un second but.