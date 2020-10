Dérogations, contrôles, sanctions: les règles du couvre-feu national

Dès lundi, on ne pourra plus se trouver sur la voie publique entre 24 h et 5 h.

Tout le pays est désormais concerné : dès lundi, et pour un mois, le Comité de concertation a décidé d’imposer une interdiction de se trouver sur la voie publique entre 24 h et 5 h.

Les gouverneurs du Brabant wallon et de Luxembourg doivent d’ailleurs rédiger un nouvel arrêté pour annuler le précédent qui étendait la mesure jusque 6 h, puisque l’arrêté ministériel prévaut.

Pour les déplacements essentiels et non reportables, tels que les déplacements pour des raisons médicales urgentes, des déplacements professionnels et le trajet entre le domicile et le lieu de travail, des dérogations sont prévus.