Premier League: Chelsea gaspille face à Southampton et concède le partage (3-3, vidéos)

Chelsea a dû se contenter du point du partage ce samedi face à Southampton dans le cadre de la 5e journée de Premier League. Les Blues ont en effet concédé le partage 3-3 dans les derniers instants de la rencontre.

Le match avait pourtant bien débuté pour les Londoniens puisque Timo Werner, l’une des nouvelles recrues, a inscrit assez rapidement un doublé (15e et 28e).

À l’approche de la mi-temps, Southampton est parvenu à concrétiser au terme de l’une de ses rares incursions dans le camp adverse via Danny Ings (43e, 2-1). Les Saints sont restés sur cette bonne note en se montrant plus entreprenants en seconde période. Une attitude payante puisque le 2e but tombe à la 57e suite à d’incroyables bourdes de Kepa et de Zouma (2-2).