Coronavirus: face à la deuxième vague, l’Europe prend des mesures draconiennes

Les nouvelles contaminations ont bondi cette semaine sur le continent européen (+44 % par rapport à la semaine précédente), mais diminué en Amérique latine, au Moyen-Orient et Asie, selon un décompte de l’AFP.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) juge la situation européenne « très préoccupante ».

Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe (43.429 morts, 15.000 nouveaux cas vendredi), les autorités ont encore durci les restrictions. L’ensemble de l’Angleterre (plus de 55 millions d’habitants) limitait déjà les réunions à six personnes (en intérieur comme en extérieur) et fermait ses bars à 22H00.