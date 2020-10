Serie A: un doublé d’Ibrahimovic offre le derby à l’AC Milan, malgré un but de Romelu Lukaku (1-2, vidéos)

Le but inscrit par le Diable rouge n’a pas suffi à l’Inter Milan pour renverser la vapeur face à son voisin.

Le Derby de la Madonnina entre l’Inter et l’AC Milan a été remporté samedi soir par les Rossoneri (1-2). Romelu Lukaku a répondu à un doublé de Zlatan Ibrahimovic, décisif dans ce choc de la 4e journée de Serie A.

L’Inter, qui restait sur quatre victoires dans ce derby milanais, était privée de six joueurs positifs au Covid-19 dont certains titulaires (Skriniar, Bastoni, Young) et Radja Nainggolan.

Guéri lui du coronavirus, Zlatan Ibrahimovic a marqué de son empreinte le début de match. La star suédoise a converti, en deux temps, un penalty après avoir subi une faute d’Aleksandar Kolarov (0-1, 12e). Dans la foulée, ’Ibra’ a inscrit un doublé, à la réception au petit rectangle d’un centre parfait signé Leao (0-2, 16e). Le premier acte, animé et de qualité, a vu l’Inter réduire l’écart via son attaquant belge. Un centre d’Ivan Perisic a permis à ’Big Rom’ de marquer son 4e but en autant d’apparitions en championnat.